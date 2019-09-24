Daha önce böyle elma görmediniz Türkiye'nin sadece bir ilçesinde yetişiyor
Sadece Ardahanın Posof ilçesinin 9 köyünde yetiştirilen 'içi dışı kırmızı elma', bölgeye ekonomik kazanç getirilmesi maksadıyla resmen tescillendi.
Ardahan'da büyük ilgi gören ve birçok faydası olduğu söylenen içi dışı kırmızı elmayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Öyle ki yalnızca 9 köyde yetiştirilen ilginç elma, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, içi dışı kırmızı elmanın endemik tür olduğunu belirterek, 2017 yılının Kasım ayında Türk Patent Enstitisüne başvuruda bulunduklarını belirtti.
Antioksidan açısından çok önemli
Meyvenin endemik bir tür olduğunu bildiklerini, fakat kendileri tarafından bilinmesinin yeterli olmadığını belirten Demirci şunları söyledi;
- "Bu türün çok yararlı olduğunu, antioksidan olarak çok önemli olduğunu da laboratuar testleriyle ispatlayınca tescil edilmesi gerektiğini düşündük."
500 dönüme fidan dikildi
- "Ekonomik olarak da ilimize katkı sunacağına inandığımızdan tescil sürecini başlattık. Şuan itibariyle de hasadı başladı."
- "Posof’un 9 köyünde yetiştiriliyor. Ardahan Üniversitesi ve Avrupa Biriği projesi kapsamında 500 dönüm alanda da fidan dikimi yapıldı."