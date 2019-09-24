Daha önce böyle elma görmediniz Türkiye'nin sadece bir ilçesinde yetişiyor

Antioksidan açısından çok önemli

Meyvenin endemik bir tür olduğunu bildiklerini, fakat kendileri tarafından bilinmesinin yeterli olmadığını belirten Demirci şunları söyledi;

- "Bu türün çok yararlı olduğunu, antioksidan olarak çok önemli olduğunu da laboratuar testleriyle ispatlayınca tescil edilmesi gerektiğini düşündük."