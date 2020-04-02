Daha neler göreceğiz Korona'dan 'korunmak' için bunları yaptılar!
Şu anda krizde olduğumuz için sağlık uzmanları her ne pahasına olursa olsun kendimizi korumamız için bizi uyarıyorlar. Ama bazı insanlar uyarıyı biraz farklı anlamış olabilirler.İşte Koronavirüs'ten kendi yöntemleriyle korunmaya çalışan insan manzaları!
Görünüşe göre, virüsü uzak tutmak için bazılarımızın yapmayacağı (veya giymeyeceği) neredeyse hiçbir şey yok.
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Mutfak süngerleri, dalış maskeleri ve daha neler neler...
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Çevresindeki insanların bakışlarını umursamayan ve koronavirüse kendi çözümünü bulmuş gibi görünen bu insanlara inanamayacaksınız...
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