Daha neler diyeceksiniz! Bulaşık makinesi tableti resmen hayat kurtarıyormuş
Evinde bulaşık makinesi olmayan neredeyse yoktur. İhtiyaç listesinin başında olan ve en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan bulaşık makinesine tablet meğer başka ne işlere yarıyormuş! Biz bu haberi hazırlarken çok şaşırdık. Lekelerden, tıkanan lavaboya hatta çamaşır makinesinde bile kullanılıyormuş.
Bulaşık makinesi tabletini sadece bulaşık yıkarken kullanıldığını sanıyorsanız siz de bizim gibi yanıldınız! Meğer işe yaramadığı yer yokmuş. Evinizin her yerinde, temizlikte, hatta çamaşır yıkamak için bile bulaşık makinesi tabletleri işe yarıyormuş. İşte bulaşık makinesi tabletinin 6 harika kullanım alanı...
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
Çamaşır makinelerimizi ve bulaşık makinelerimizi o kadar sık kullanıyoruz ki, otomatik temizleme güçlerini hafife alma eğilimindeyiz. Bu cihazların kiri temizlemek için üretildiğinden, kendilerinin kirlenmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Ancak, makinenizin eskisi kadar temiz olmadığını fark etmiş olabilirsiniz…
Çamaşır makinenizi hiç temizlediniz mi?
Birçok insan yapmaz, ancak çok sayıda sorunu önlediği için aslında çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye ediyor.
En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.