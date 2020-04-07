Daha iyi uyumanıza yardımcı olacak 8 içecek
Günler gittikçe uzuyor, günlük rutinler uzuyor ve karantina günlerinde kaygı ile endişe kaçınılmaz oluyor. Yetişkinlerde, vücudun ve zihnin iyileşmesi için iyi bir uyku düzeni önerilir. Bununla birlikte, uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız, bazı doğal yollar olduğunu bilmelisiniz.İşte derin ve canlandırıcı bir uyku geçirmenize yardımcı olan o içecekler!
Sıcak Süt
Ilık süt, derin ve rahat bir uyku sağlamak için en iyi seçeneklerden biridir. Beyindeki serotonini arttıran triptofan içerir bu da mutluluk hissi veren bir maddedir.
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Nane Çayı
Nane çayı, anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle mide ağrılarını hafifletir. Yorgunluğu azaltır ve vücudu dinlendirir.
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Vişne Suyu
Süt gibi vişne suyu triptofan içerir. Bu nedenle, uyku kalitenizi artırarak melatonin hormonu üretebilir.
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Hindistan cevizi sütü
Hindistan cevizi sütü kasları gevşeten ve iyi bir uyku sağlayan 2 mineral olan magnezyum ve potasyum içerir.Çok ölçüde doğal elektrolit sayesinde vücudun dengelenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.
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