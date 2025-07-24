Daha fazla emekli maaşı almanın bir yolu var! Düşük emekli maaşını yükseltebilirsiniz

Türkiye’de emeklilik maaşları, bağlı olunan sigorta statüsüne göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar genellikle daha düşük maaş alırken, memur statüsünden emekli olanlar daha yüksek aylıklara hak kazanıyor. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, yıllarca memur olarak çalışıp son yıllarda SSK ya da Bağ-Kur primi yatıran ve bu nedenle düşük emekli maaşı alan kişilerin, yeniden memur emeklisi olma imkânı var.