Daha fazla emekli maaşı almanın bir yolu var! Düşük emekli maaşını yükseltebilirsiniz
Emekli olunca rahatça geçinecek kadar maaş almak her çalışanın arzusu. Bunun için de emekli maaşını artıracak yolları bilmek gerekiyor. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, belirli koşulları sağlayanlar maaşlarını ciddi oranda artırabiliyor. Peki kimler bu fırsattan yararlanabilir? Şartlar neler? Öncelikle belirtelim herkes için değil bu yol...
Türkiye’de emeklilik maaşları, bağlı olunan sigorta statüsüne göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar genellikle daha düşük maaş alırken, memur statüsünden emekli olanlar daha yüksek aylıklara hak kazanıyor. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, yıllarca memur olarak çalışıp son yıllarda SSK ya da Bağ-Kur primi yatıran ve bu nedenle düşük emekli maaşı alan kişilerin, yeniden memur emeklisi olma imkânı var.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Bu imkândan herkes faydalanamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girebilmek için:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Sağlık durumunun göreve uygun olması
-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması
Bu şartları taşıyan kişiler, yeniden kamuya atanarak memur emeklisi olabiliyor. Özellikle doktor, öğretmen, mühendis gibi kamu kadrolarında görev alabilecek meslek gruplarına mensup olanlar için bu fırsat daha erişilebilir.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN YOL HARİTASI
SGK uzmanı Özgür Erdursun’un yazısında yer alan bilgilere göre, SSK’dan yaşlılık aylığı alan kişiler aşağıdaki adımları izlemeli:
Özel sektörde bir gün bile olsa tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışarak emekli aylığını kestirmeli. Ardından işten ayrılıp, emekli aylığını yeniden bağlatmadan 4/C statüsünde (memur) kamu görevine geçiş yapılmalı. Kamuda en az 1261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalıştıktan sonra memur emekliliği için SGK’ya başvuru yapılabilir.