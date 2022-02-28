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Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronaya yakalandığını ve testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çağla Şıkel Covid 29'un ortaya çıktığı gündem bu yana ilk kez pozitif olduğunu belirtti.

Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı.

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Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." dedi.

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Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!

Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Katarsis' programına konuk olan Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşamıştı.

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