Daha fazla direnemedi! Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber!
Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronaya yakalandığını ve testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çağla Şıkel Covid 29'un ortaya çıktığı gündem bu yana ilk kez pozitif olduğunu belirtti.
Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı.
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Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." dedi.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Katarsis' programına konuk olan Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşamıştı.
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