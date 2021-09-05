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'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

Meslektaşı Gülşen sahne kıyafetiyle tepki çekince destek veren Hande Yener son kostümüyle şaşırttı.

'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

Geçtiğimiz aylarda Alaçatı konserinde sevenleriyle buluşan pop müziğin sevilen ismi Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.

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'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için eleştirilen Gülşen "Dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet" diyerek kendisini savunmuştu.

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'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

Birçok ünlü isimden Gülşen'e destek gelirken pop müziğin sevilen ismi Hande Yener açıklamasıyla şaşırtmıştı.

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'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun

Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu. 

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