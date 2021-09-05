'Daha açık giyeceğim' demişti! Cüretkar kıyafetiyle Hande Yener tepki çekti: Kendini rezil ediyorsun
Meslektaşı Gülşen sahne kıyafetiyle tepki çekince destek veren Hande Yener son kostümüyle şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda Alaçatı konserinde sevenleriyle buluşan pop müziğin sevilen ismi Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.
İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için eleştirilen Gülşen "Dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet" diyerek kendisini savunmuştu.
Birçok ünlü isimden Gülşen'e destek gelirken pop müziğin sevilen ismi Hande Yener açıklamasıyla şaşırtmıştı.
Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu.