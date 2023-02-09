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Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

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Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da 60 saat sonra bir mucizeye tanık olundu. 20 günlük bebek enkazdan kurtarıldı. Bebeğin isminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken çekilen fotoğraflar hem sevindirdi hem de iç sızlattı. Kerem bebeğin avucunda annesinin saçının olduğu da görüldü. Paylaşılan o fotoğraflar herkesi ağlattı.

Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ağlarken bir yandan da bölgeden herkese umut olan sevindirici haberler geliyor. Son olarak Türkiye'nin asla unutamayacağı bir görüntü geldi.

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Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

O anlar herkesi ağlattı. 20 günlük bir bebeğin depremden 60 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

Avucunda annesinin saçı


İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi.

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Daha 20 günlük avucunda annesinin saçı... 60 saat sonra depremin en kahreden fotoğrafı

Reuters'tan Kemal Aslan paylaştığı fotoğraflara "8 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen ölümcül depremin ardından enkazın altından kurtarılan 20 günlük Kerem Ağırtaş adlı erkek bebek bir kurtarıcı tarafından tutuluyor." notunu düştü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi.

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