Dağların Aslanları teröristleri inlerinde imha etmek için eğitiliyor
Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan 'Dağların Aslanları'nın nefes kesen eğitimleri dosta güven, düşmana korku veriyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor.
Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen subay ve astsubaylar yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursu bitirmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.