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Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce Mardin'e göç eden 65 yaşındaki Sabah Kasım Gargüli'nin yaptıklarını gören şaştı kaldı.

Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

Suriye'deki iç savaşın ardından eşi ve kızıyla yaşadığı Amuda kentinden göç ederek, Mardin'e 8 yıl önce yerleşen Sabah Kasım Garguli, 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor. 

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Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

 Gargüli, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı bazalt taşlara Asur tabletlerini işliyor.

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Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

Bir tableti yaklaşık 10 günde tamamladığını söyleyen Gargüli, ürünlerini 700 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi.

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Dağlardan toplayıp 10 günde yapıyor bin TL'ye satıyor! Mardin'da görenler şaştı kaldı

Mardin'de kurduğu atölyede gençlere bu mesleği öğretmek istediğini anlatan Gargüli, "Diyarbakır'dan getirttiğim Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından, Asur dönemine ait tabletlerin replikasını üretiyorum." diye konuştu. 

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