"Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" diyen Aysu Kayacı yıllar sonra görüntülendi! Kilo almış, ne olmuş öyle
Doktorlar dizisinin 'Kader’i ünlü manken Aysun Kayacı yıllar sonra kameralara yakalandı. "Dağdaki çobanın oyu ile benim oyum bir mi?" sözleriyle siyaset tarihine kazınan Aysun Kayacı'nın son hali şaşırttı. Mayosunu giyip denize giren Kayacı'nın kilo aldığı görüldü.
Bir dönem podyumların gözde isimleri arasında yer alan, Doktorlar dizisindeki 'Kader' rolüyle hatırlanan Aysun kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012’de Efe Kapancı’yla evlenip Londra’ya yerleştikten sonra kameralardan uzak duran Kayacı, Bodrum Türkbükü'ndeki evinde tatil yaparken kameralara yakalandı.
Podyumlardaki başarısı kadar Emre Aşık'la yaşadığı aşkla da hatırlanan manken Aysun Kayacı'yı asıl hafızalara kazıyan ise canlı yayında söylediği "Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi?" cümlesi oldu.
Her seçim döneminde özellikle muhalif kesimlerin sık sık dolaşıma soktuğu "Aysun Kayacı haklıymış, çoban ile benim oyum bir mi?" paylaşımlarıyla hafızalara kazınan Aysun Kayacı, Bodrum Türkbükü'ndeki evinde tatil yaparken görüntülendi.
Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; eski manken önceki gün Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde görüntülendi. 44 yaşındaki eski mankenin kilo aldığı görüldü.