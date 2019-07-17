Dadaşlar küme düşen takımlarını yalnız bırakmadı

Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyleyen taraftarlardan Şahset Ataş, "Takımın ilk antrenmanıydı. Arkadaşlarla destek için geldik. İnşallah tekrar sürede lige çıkacağız. Süper bir taraftar topluluğu var. Geçen sezon her maçı 20 bine yakın taraftar izledi. Bugün de antrenmanda 5 bine yakın taraftar bulunuyor. Bizim Muzaffer hocadan beklentimiz takımda Erzurumlu genç futbolcular var onlara maçlarda şans vermesi" diye konuştu.