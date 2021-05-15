D vitamini oranına dikkat; eksikliği de fazlalığı da ağrıya neden olabilir!

D vitamininin büyük ölçüde güneş ışınları etkisi ile deriden sentezlendiğini aktaran Mercan “D vitamini aynı zamanda vücudumuzda önemli rolü olan bir öncül hormondur. Vücutta kemik mineralizasyonu, kalsiyum-fosfor dengesinin düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok metabolik-biyolojik olayda rol oynar” dedi. Mercan, D vitamininin birçok rahatsızlıkla ilişkisine dikkati çekerek “Son yıllarda yapılan araştırmalar D vitamini düzeyinin kemik sağlığı dışında kolon, prostat, meme gibi bazı kanserler, tüberküloz, hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları, koroner kalp, hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar ile diyabet, alerji ve alerjik astım, bazı psikiyatrik ve uyku bozuklukları ile ilişkili olduğunu gösterdi” dedi.