D vitamini nedir hangi besinlerde var fazlası zarar mı?
D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu. D vitamini eksikliğinden kurtulmak için D vitamininden zengin yiyeceklerle beslenmek gerekiyor. İşte D vitamini içeren besinler!
D vitamini nedir?
Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok mühimdir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.
Cildinizin ürettiği D vitamini miktarı; günün saatine, mevsime, cilt pigmentasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yaşanılan yere, yaşam tarzına bağlı olarak, D vitamin üretiminde azalma olabilir ya da tamamen yok olabilir. Güneş kremi önlemli olsa bile D vitamini üretimini azaltabilir. İşte D vitamininden zengin bazı besinler:
Yumurta sarısı
B12, protein ve D vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Günlük ihtiyacın %2ünü 1 yumurta ile giderebilirsiniz.
Mantar
En fazla D vitamini içeren mantar türü düğme mantarıdır. 100 gram düğme mantarı günlük D vitamini ihtiyacının %7’sini karşılar.