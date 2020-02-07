CZN Burak Özdemir'in sevgilisi şaşırttı TikTok fenomeni Aslı Güler ile aşk yaşıyor
Devasa yemek videolarıyla şöhreti yakalayan CZN Burak'ın sevgilisini görenler gözlerine inanamıyor. Burak Özdemir, TikTok fenomeni Aslı Güler ile beraber.
CZN Burak'ın sevgilisi L'oreal'in eski reklam yüzü aynı zamanda da TikTok fenomeni Aslı Güler. İkili henüz yan yana paylaşım yapmasa da bunu cümle alem biliyor. Çünkü her anlarını sosyal medyada yayınlıyorlar.
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Tiktok fenomeni Aslı Güler, Instagram hikaye kısmında çokça CZN Burak paylaşımı yapıyor.
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Devasa yemek videolarıyla Türkiye'nin sevdiği isimler arasına giren CZN Burak, öncede Aslı Güler'in yakın arkadaşı Merve Yalçın'la beraberdi.
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Neden ayrıldıkları belli değil ama ilginç bir şekilde kısa bir süre sonra CZN Burak eski sevgilisi Merve'nin en yakın arkadaşı Aslı'yla aşk yaşamaya başladı.
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