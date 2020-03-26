CZN Burak Özdemir sokağa çıkma yasağı olan yaşlılara yaptığıyla takdir topladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla Türkiye de mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kendi sağlıkları açısından yasaklandı.