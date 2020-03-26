CZN Burak Özdemir sokağa çıkma yasağı olan yaşlılara yaptığıyla takdir topladı
CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla Türkiye de mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kendi sağlıkları açısından yasaklandı.
CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Türkiye'nin faklı yerlerinde restoranlara sahip olan CZN Burak Özdemir, Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını istedi.
CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti.
Daha sonra ise hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek CZN Burak ve ekibi tarafından yüzlerce yaşlı vatandaşa dağıtıldı.