CZN Burak lüks araçlarını tek tek satıyor! Babası tarafından dolandırılmıştı, harekete geçti!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki lüks araçları satıp sermaye yaptı. İşte CZN Burak'ın babasına karşı hamlesi...
Yemek videolarında sürekli gülmesiyle dünyada tanınan bir isim olan, CZN Burak büyük bir şok yaşadı. Babası tarafından dolandırılan CZN Burak, yeni restoranını açmak için garajdaki lüks araçlarını satılığa çıkardı.
CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir sosyal medyada fenomen olan isimlerden biri. Daha önce bir davada aylık kazancını (30 bin TL) söyleyerek gündeme gelen CZN Burak ortağı olan babasıyla ters düştü.
Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalışınca babasıyla arası açıldı. CZN Burak'ın babası yardımları engellemek istedi. Bunun üzerine ünlü fenomen harekete geçti.
Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.