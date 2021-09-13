CZN Burak Cristiano Ronaldo'nun teklifini açıkladı: Bana ısrar etti

Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler." diyerek anlattı.