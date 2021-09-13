CZN Burak Cristiano Ronaldo'nun teklifini açıkladı: Bana ısrar etti
27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak bilinen şef Burak Özdemir (CZN Burak), Cristiano Ronaldo'nun kendisine yaptığı teklifi açıkladı.
İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeni (influencer) La Liga'nın davetlisi olarak Madrid'e davet edildi.
Dünyanın farklı yerlerinde tanınmış bir restoran zincirinin sahibi olan ve 27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak bilinen şef Burak Özdemir (CZN Burak), davetli geldiği Madrid'e açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'in 560 gün sonra geri döndüğü Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'ya karşı oynadığı maç öncesinde sorularımızı yanıtlayan Özdemir, La Liga ile sürekli temasta olduğunu, İspanya'ya 4. kez geldiğini söyledi.
Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler." diyerek anlattı.