CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! CZN Burak ve annesine Bilal Erdoğan sahip çıktı

Sosyal medyada 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak'ın babası tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. İddialara göre ünlü fenomenin babası, habersiz bir şekilde restoranların tüm haklarını yabancı bir iş adamına sattı. Sonrasında yaşananlar dikkat çekti.