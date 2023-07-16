CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! CZN Burak ve annesine Bilal Erdoğan sahip çıktı
Sosyal medyada 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak'ın babası tarafından çok fena dolandırıldığı ortaya çıktı. CZN Burak ile annesi İstanbul'da sfırdan başlamaya karar verdi. Fenomen aşçıya Bilal Erdoğan sahip çıktı.
Sosyal medyada 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak'ın babası tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. İddialara göre ünlü fenomenin babası, habersiz bir şekilde restoranların tüm haklarını yabancı bir iş adamına sattı. Sonrasında yaşananlar dikkat çekti.
Paylaştığı yemek videolarıyla dünya çapında tanınan ve TikTok'ta en çok takipçisi olan 10 isim arasına girmeyi başaran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in babası tarafından dolandırıldığı iddia edildi.
Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoranla bir bağının olmadığını belirtmişti. Olayla ilgili dikkat çeken gelişmeyi Odatv duyurdu.
Tüm haklarını 41 milyon dolara sattı
İddialara göre fenomenin babası, herkesten habersiz restoranın tüm haklarını yabancı bir iş adamına 41 milyon dolara sattı.