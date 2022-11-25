CZN Burak "aylık kazancım 30 BİN TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içini döktü: "Resmi gelirim değil, şirketten pay istemiyorum"

CZN Burak lakabı ile tanınan sosyal medyada 65 milyon takipçi ile yoğun ilgi gören Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.