CZN Burak "aylık kazancım 30 BİN TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içini döktü: "Resmi gelirim değil, şirketten pay istemiyorum"
CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Burak Özdemir, davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklayınca büyük tepki çekmişti. Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programında içine döken CZN Burak işin aslını anlattı ve "Şirketten pay istemiyorum" dedi. İşte CZN Burak'ın aylık gelir açıklaması...
CZN Burak lakabı ile tanınan sosyal medyada 65 milyon takipçi ile yoğun ilgi gören Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi. Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etmişti.
Davanın 2018 yılında karara bağlandığını belirten hakim, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu söyledi.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI!
Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirterek eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etmişti.