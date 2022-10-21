CZN Burak ''Aylık gelirim 30 bin lira'' dedi ortalık karıştı! CZN Burak'tan 30 bin lira açıklaması

Sosyal medyada aldığı tepkilere karşılık CZN Burak açıklama yaptı.

"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim. Beni kimse kendisi ile karıştırmasın"