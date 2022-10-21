CZN Burak ''Aylık gelirim 30 bin lira'' dedi ortalık karıştı! CZN Burak'tan 30 bin lira açıklaması
CZN Burak'ın babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada karar verilmişti. CZN Burak'ın mahkemede aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söylemesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu beyan etmişti.
Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.
Aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan CZN Burak sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Sosyal medyada aldığı tepkilere karşılık CZN Burak açıklama yaptı.
"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim. Beni kimse kendisi ile karıştırmasın"