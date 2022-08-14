Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Buzdolabında veya sebzeliklerde bekletilen ve bir süre tüketilmeden beklediğinde çürüyen veya küflenen domatesleri genellikle çöpe atarız. Ancak bu çürük domatesler aslında birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Bunların arasında saç maskesi, temizlik ürünü ve gübre olarak kullanmak da var.