Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz
Genellikle çöpe attığımız çürüyen domatesler aslında kimsenin bilmediği birçok faydayı içinde barındırıyor.
Buzdolabında veya sebzeliklerde bekletilen ve bir süre tüketilmeden beklediğinde çürüyen veya küflenen domatesleri genellikle çöpe atarız. Ancak bu çürük domatesler aslında birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Bunların arasında saç maskesi, temizlik ürünü ve gübre olarak kullanmak da var.
Çürük domatesler, genellikle fark edilince direkt olarak çöpe atılır. Ancak faydalarını öğrenince artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız. Çürük domatesleri değerlendirmenizin harika yolları var. Çürük domatesin görüntüsü ve formundan pek hoşlanmayabilirsiniz.
Ancak faydalarını öğrendikten sonra görmezden geleceksiniz. Küflenen ve çürüyen domateslerin kesinlikle yenmemesi gerekiyor. İşte çürük domatesleri değerlendirme yolları.
Çürük domatesle saçlarınızı ovalayın
Çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun.