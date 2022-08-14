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Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Genellikle çöpe attığımız çürüyen domatesler aslında kimsenin bilmediği birçok faydayı içinde barındırıyor.

Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Buzdolabında veya sebzeliklerde bekletilen ve bir süre tüketilmeden beklediğinde çürüyen veya küflenen domatesleri genellikle çöpe atarız. Ancak bu çürük domatesler aslında birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Bunların arasında saç maskesi, temizlik ürünü ve gübre olarak kullanmak da var.

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Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Çürük domatesler, genellikle fark edilince direkt olarak çöpe atılır. Ancak faydalarını öğrenince artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız. Çürük domatesleri değerlendirmenizin harika yolları var. Çürük domatesin görüntüsü ve formundan pek hoşlanmayabilirsiniz. 

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Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Ancak faydalarını öğrendikten sonra görmezden geleceksiniz. Küflenen ve çürüyen domateslerin kesinlikle yenmemesi gerekiyor. İşte çürük domatesleri değerlendirme yolları. 

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Çürüyen domatesleri sakın atmayın Faydaları inanılmaz

Çürük domatesle saçlarınızı ovalayın

Çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun. 

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