Çürüyen bacaklarını kurtlar yiyor ağır koku yüzünden eve kimse giremiyor
BARTIN’da, 65 yaşındaki Sabri Reisoğlu öyle bir sağlık sorunu yaşıyor ki iki bacağı birden çürüyor.
Bartın Karaköyşeyhler Köyü’nde yaşayan çiftçi 6 çocuk babası Sabri Reisoğlu, 3 yıl önce bacaklarındaki şişlikten dolayı İstanbul, Karabük ve Ankara’daki hastanelerde tedavi oldu. Fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu’nun tedavisi için 40 bin TL para istendi.
Tedavi için maddi gücü yok: Ancak maddi gücü olmayan Sabri Reisoğlu köyüne dönmek zorunda kaldı. 6 aydır çaresiz bir şekilde evde bekleyen Sabri Reisoğlu’nun ihtiyaçlarını eşi Nazife Reisoğlu (60) ve oğlu Özkan Reisoğlu (24) karşılıyor.
Yaz kış soba yakılıyor, sürekli parfüm sıkılıyor: Üşüyen Sabri Reisoğlu’nun odasında yaz kış soba yakılıyor. İki bacağının çürümesinden dolayı ağır bir koku altında olan evde sürekli parfüm kullanılıyor. Sabri Reisoğlu’nun bacaklarını zaman zaman kurtlar yerken, eşi su tutarak kurtçukların dökülmesini sağlıyor.
Kokudan eve kimse gelemiyor: Çaresiz şekilde eve hapsolan Sabri Reisoğlu, “Hiç uyuyamıyorum, yatamıyorum. Durumum çok kötü, hastanelere gittim, para istediler. Her yere gittim ama parasızlıktan tedavi bulamadık. Eve hapsoldum. Ev çok kötü kokuyor. Ayaklarımın her yeri delik deşik, kurtlar yiyor, ayaklarımı mahvettiler. Kokudan ve bu kurtlardan herkes rahatsız oluyor. Evime kimse misafirliğe ya da bakmaya gelemiyor. Bana yardım etmelerini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.