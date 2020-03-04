Çürük raporuna ateş püskürdü Yılmaz Morgül asker kamuflajı giydi!
Yılmaz Morgül, ödül törenine askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek katıldı ve çürük raporu alan sanatçılara salladı
Önceki gün Türkiye'nin İncileri Ödül Törenine katılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geceye askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşayan Morgül, şu ifadeleri kullandı:
"Empati yapmak için bu kıyafeti giydim": Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim. Bu gerçek bir asker kıyafetidir. Ben bu kutsal kamuflajı yaklaşık 20 yıldır giyiyorum.
"Biz bugünlerde yastayız": 1995 senesinden beri Hakkari'de giymeye başladım. Türkiye'nin her noktasında askerlerimize hiçbir ücret karşılığı olmadan moral konseri veriyorum. Gelen gelirler gazilerimize ve ailelerine yardım sağladık, sağlıyoruz. Gururlu ve onurluyum. Biz bugünlerde yastayız.
Tokat konserim sırasında hemen etkinliği sonlandırıp, şehidimizin ailesinin yanına gittim. Onlarla oldum. Çok üzüldüm, çok ağladık aileyle beraber.