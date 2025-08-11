Çürük raporu olmasına rağmen hizmet veriyordu! O hastanesinin tavanı çöktü

"BU HASTANE DERHAL TAHLİYE OLMALIDIR"

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek "Bir kez daha sesleniyoruz. Bu hastane derhal tahliye olmalıdır" çağrısı yaptı.

"BİLDİRDİK AMA ÖNLEM ALINMADI"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da (HEP-SEN) geçmişte yapılan uyarıları dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Denizli Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğunu defalarca yetkililere bildirdik, ancak önlem alınmadı! Ardından hastane önünde eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdık. Biz söyledik, onlar sustu! Sosyal medyada etkinlikler düzenledik, uyarılarımız görmezden gelindi! Ve bugün… Denizli Devlet Hastanesi'nin 1. kat tavanı çöktü! Şans eseri o anda kimse yoktu. Ancak hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları her gün ölüm riskiyle karşı karşıya! Bu hastaneyi tahliye etmek için illa can kaybı mı yaşanmalı?"

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Sendikalar, açıklamalarında Denizli Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak hastanenin bir an önce tahliye edilmesini talep etti.