Cüneyt Özdemir'e konuk olan Adalet Bakanı Gül'e Demet Akalın'dan soru
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayımlanan programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü konuk etti. Adalet Bakanı, yayın esnasında Demet Akalın'dan gelen soruya da cevap verdi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in çok izlenen YouTube programına bu kez Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuk oldu. Özdemir'in sorularına samimiyetle cevap veren Adalet Bakanı'na yayın esnasında şarkıcı Demet Akalın da bir soru sordu.
Cüneyt Özdemir, cinayete kurban giden çok sayıda kadının ismini Bakan Gül'e saydı ve "Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?" sorusunu yöneltti.
Demet Akalın, Cüneyt Özdemir vasıtasıyla Adalet Bakanı Gül'e "Makamında ziyaret etmiştik çok saygı duyuyoruz kendisine. Bize söz verilmişti kadına şiddet yasası için hayvan eziyetlerini kapsayan bir gelişme var mı sorabilir miyiz üstad?" sorusunu yöneltti.
Demet Akalın'ın sorusuna ise Adalet Bakanı Gül şu yanıtı verdi:
"Değerlendirmeleri yapmıştık. Hayvana eziyet kötü muameleyle ilgili idare para cezası var bunun hapis cezasına dönüşmesiyle ilgili çalışma yaptık. Çok gecikmeden de parlamentoda adım atılacağına inanıyorum.'