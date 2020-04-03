Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı'na cevapla olay oldu YouTube yayını bomba
Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı ile YouTube canlı yayını yaptı. Cüneyt Özdemir'in Şeyma'ya verdiği İbiza cevabı kapat oldu.
YouTube'da canlı yayınlar yaparak dünyadan haberler veren gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu sosyal medyanın dilinden düşmeyen Şeyma Subaşı oldu. Cüneyt Özdemir ve Şeyma Subaşı arasında geçen muhabbet izleyenleri güldürürken Subaşı'nın itirafları da çok konuşuldu.
Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı YouTube canlı yayınına katılır katılmaz itirafıyla izleyenleri güldürdü. Özdemir, Şeyma Subaşı'na kendisini Instagram'da takip etmediğini fakat gizli gizli baktığını söyledi. Bu durum Şeyma Subaşı'nı bile güldürürken Subaşı, sebebini sordu.
Özdemir, Subaşı'nı kıskandığı için takip etmediğini söyleyerek ikinci samimi itirafını yaptı. Ardından Şeyma Subaşı da koronavirüs günlerinde Cüneyt Özdemir'i eskisine göre daha fazla takip ettiğini dile getirdi.
Özdemir'in Subaşı'na ilk sorusu, sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından gelmenin ardından koronavirüs salgınına rağmen neden kendilerini karantinaya almadıkları oldu. Şeyma Subaşı, bu soruya da tüm samimiyetiyle ilk başlarda koronavirüs salgınının ciddiyetini anlayamadığını şu sözlerle dile getirdi: