Cüneyt Özdemir Mücbir Sebepler'e katıldı kıskançlık itirafı bomba

Cüneyt Özdemir yayın öncesi ise kendi yaptığı bir programında Mücbir Sebepler hakkında "Diyorlar ki Melikşah'ın programı 100 bin kişi izliyor. Bu yayını 78 gündür yapıyorum günlük ortalaması 200 bin... Müthiş bir ilgiyle karşılaşıyoruz" dedi ve bu konu Mücbir Sebepler'de ele alındı.