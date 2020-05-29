Cüneyt Özdemir Mücbir Sebepler'e katıldı kıskançlık itirafı bomba
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayınları Mücbir Sebepler'e gazeteci Cüneyt Özdemir, konuk oldu.
Karantina sürecinde sosyal medya resmen şenlendi. Birçok ünlü isim sosyal medyaya akın etti ve hayranlarıyla iletişimde kalmak için Instagram'dan veya YouTube'dan yayınlar yapmaya başladı. En çok izlenen ise Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın Mücbir Sebepler adını verdikleri Instagram canlı yayınları oldu.
Birbirinden ünlü isimler, Mücbir Sebepler'e konuk olmaya başladı. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, Pazartesi günleri hariç her gün Instagram'da canlı yayınlarda izlenme rekorları kırıyor. 100 bine ulaşan izlenmeler ise diğer ünlü isimleri kıskandırmaya başladı.
Son olarak ise Mücbir Sebepler canlı yayınına gazeteci Cüneyt Özdemir katıldı. YouTube üzerinden canlı yayınlarla program yapan Özdemir, bu kez Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yayınına katıldı.
Cüneyt Özdemir yayın öncesi ise kendi yaptığı bir programında Mücbir Sebepler hakkında "Diyorlar ki Melikşah'ın programı 100 bin kişi izliyor. Bu yayını 78 gündür yapıyorum günlük ortalaması 200 bin... Müthiş bir ilgiyle karşılaşıyoruz" dedi ve bu konu Mücbir Sebepler'de ele alındı.