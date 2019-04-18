Cüneyt Çakır'ın kararı Guardiola'yı yıktı! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları sonunda Ajax ve Barcelona ile birlikte yarı finale çıkan son iki takım da belli oldu. Tottenham, Manchester City maçında Cüneyt Çakır'ın VAR sonrası verdiği karar Guardiola'yı perişan etti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları sonunda Ajax ve Barcelona ile birlikte yarı finale çıkan son iki takım da belli oldu. Tottenham, Manchester City'ye 4-3 kaybetse de gol averajıyla adını yarı finale yazdırdı. Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup eden Liverpool bir diğer yarı finalist oldu.
Perdeyi Raheem Sterling açtı: Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde toplam 7 gol oldu. Etihad Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta perdeyi açan Raheem Sterling 4. dakikada City'yi 1-0 öne geçirdi. Tottenham bu gole 7. dakikada Son Heung-Min ile karşılık verdi.
Gol düellosunda Tottenham güldü: İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Agüero'nun golüyle City farkı ikiye çıkardı. Tottenham bu gole 73. dakikada Llorente ile karşılık verdi. İki İngiliz takımını karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi 4-3 City'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Guardiola yıkıldı adeta: Llorente’nin golü elle attığı iddiasıyla yaşanan itirazların ardından Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi ve golün geçerliği olduğunu belirtti. Çakır'ın bu kararı sonrası Guardiola yıkıldı adeta.