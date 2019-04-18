Cüneyt Çakır'ın kararı Guardiola'yı yıktı! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları sonunda Ajax ve Barcelona ile birlikte yarı finale çıkan son iki takım da belli oldu. Tottenham, Manchester City'ye 4-3 kaybetse de gol averajıyla adını yarı finale yazdırdı. Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup eden Liverpool bir diğer yarı finalist oldu.