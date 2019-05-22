Cüneyt Arkın'ın sağlığı nasıl? 2 gündür tuhaf haberler çıkıyor
TÜRK sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın hakkında sosyal medyada 'yaşamını yitirdiğine' dair haberler yayıldı. Cüneyt Arkın'ın instagramından sağlığına ilişkin açıklama yayınlandı.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın hakkında 2 gündür sosyal medyada sansasyonel haberler çıkıyor. Son olarak dün akşam ünlü sanatçının öldüğüne ilişkin söylentiler yayınlandı. Kronik bir rahatsızlığı olan Cüneyt Arkın ile ilgili bu söylenti üzerine instagram hesabından bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
-"Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi."
Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, "Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil. Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz. Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı. Kimse bu yalanlara itibar etmesin." dedi.
Cüneyt Arkın'ın hastalığı ne?
Ünlü sanatçının KOAH hastalığı bulunuyor. Bir çok kez bu hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.