Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu konuşuluyor. Orhan Gencebay bu iddialara Tv8 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi.
Battal Gazi başta olmak üzere oynadığı tüm rolleriyle Yeşilçam'ın en usta isimleri arasında adını altın harflerle kazıtan Cüneyt Arkın “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” isimli kitabını yayımladı. Cüneyt Arkın kitabında öyle bir detaya yer verdi ki, kitabın çıktığı andan bu yana medya kulisleri kitapta yer alan iddianın peşine düştü. Cüneyt Arkın, kitabında Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı. Odatv ise o ismin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü.
Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı "Benim Kahramanın Türk halkıdı" adlı kitap Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı.
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu kitabı inceledi. Ali Eyüboğlu, "Eskişehir’de çobanlıkla geçen çocukluk yıllarından doktorluğa, aktörlükten yapımcılığa, sinemada yolunun kesiştiği ünlülerle ve “yurdum insanı”yla aralarında geçenlere, sanatçının eşi Betül Cüreklibatır, oğulları ve torunu hakkındaki yazdıkları da var kitapta." değerlendirmesini yaptı.
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal ile anılarında dikkat çeken detay: Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor: