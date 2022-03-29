Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!

Battal Gazi başta olmak üzere oynadığı tüm rolleriyle Yeşilçam'ın en usta isimleri arasında adını altın harflerle kazıtan Cüneyt Arkın “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” isimli kitabını yayımladı. Cüneyt Arkın kitabında öyle bir detaya yer verdi ki, kitabın çıktığı andan bu yana medya kulisleri kitapta yer alan iddianın peşine düştü. Cüneyt Arkın, kitabında Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı. Odatv ise o ismin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü.