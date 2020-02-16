Cüneyt Arkın'ın Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı olay oldu!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Arkın, en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den kendisinin başrolde oynadığı "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmiyle ilgili bir sorunun ekran görüntüsünü paylaştı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor" diye sordu.