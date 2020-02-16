Cüneyt Arkın'ın Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı olay oldu!
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından güldüren paylaşımda bulundu. Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den bir görüntü paylaşan usta isme oğlundan cevap geldi .
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Arkın, en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den kendisinin başrolde oynadığı "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmiyle ilgili bir sorunun ekran görüntüsünü paylaştı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor" diye sordu.
Söz konusu yarışma programında, "1978 yapımı 'Kara Murat: Devlet Savaşıyor' filminde, farklı kişiler tarafından art arda 10’dan fazla kez tekrarlanan replik hangisidir?" sorusuna yer verilirken, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ise, babasının paylaşımına bir yorum yaparak, "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum" yanıtı görenleri tebessüm ettirdi.
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın da bunun üzerine oğlu Murat Arkın'a, doğru şıkkı söyleyerek, "Kara Murat Benim" cevabını verdi.
Cüneyt Arkın Kimdir?
Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. 8 Eylül 1937 doğumlu olan Cüneyt Arkın aslen Eskişehir'lidir. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya gelen Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'du. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Cüneyt Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu.