Cüneyt Arkın'ın çocukları miras yüzünden birbirine düştü!
Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla dava açtı. İşte detaylar...
1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın’ın mirası mahkemelik oldu. Arkın’ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti.
Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a ‘tenkis’ (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent’te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.
Arkın, ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır’a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.