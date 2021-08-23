Cüneyt Arkın'dan çok konuşulacak 'Amerikan tıraşı' çıkışı

"Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir, Amerikan tıraşı olmaz..."

Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz.