Cüneyt Arkın'dan çok konuşulacak 'Amerikan tıraşı' çıkışı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, tarih bilinci olanın Amerikan tıraşı yaptırmayacağını, küpe takmayacağını ileri sürdü.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda çok konuşulacak sözlere imza attı.
"Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik"
Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek şöyle konuştu:
"Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur.
"Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir, Amerikan tıraşı olmaz..."
Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz.