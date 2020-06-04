Cüneyt Arkın Türkan Şoray'la anısını anlattı işte meşhur filmin o sahnesinin hikayesi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türkan Şoray'la ilgili bir paylaşım yaptı. Arım Balım Peteğim filminden bir kare paylaşan Arkın, o anın hikayesini anlattı.
Türk sinemasına damga vuran usta isimlerden Cüneyt Arkın, sosyal medyada oldukça aktif. Zaman zaman Instagram hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla da oldukça konuşuluyor. Son olarak ise Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile bir fotoğrafını paylaşarak o anın hikayesini anlattı.
Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken.''
''Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda 'Ölürsem öleyim' diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü.''
''Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı."