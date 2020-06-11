Cüneyt Arkın Münir Özkul'la anısını anlattı! Ağlayıp saçlarımı okşadı

"Gönül Yazar beni can evimden vurdu": Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı. Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar'ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım."