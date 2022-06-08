Cüneyt Arkın hakkında şok gerçek! Hepimiz yanlış biliyormuşuz
Yeşilçam efsane ismi Cüneyt Arkın özel hayatı en fazla merak edilen isimlerden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın'ın iki oğlu olduğunu biliyorduk fakat Cüneyt Arkın'ın bir de kızı varmış. Yıllar sonra kızı olduğunu öğrenenler hayretler içerisinde kalıyor.
Efsane Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Betül Arkın'dan olan Kaan ve Murat adında iki oğlu olduğu biliniyordu. Fakat Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden olan bir de kızı varmış...
Cüneyt Arkın'ın üniversite yıllarında tanışıp evlendiği ilk eşi Güler Morcan ile dört yıllık evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş, Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı.
1966'da doğan şimdilerde 55 yaşında olan Filiz Canlı Güler Morcan ile Cüneyt Arıkan'ın boşanması sonrası babasını yıllarca görmemiştir.
Filiz Canlı yıllar sonra kızı Defne'nin 'Dedemle tanışmak istiyorum' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.