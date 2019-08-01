Cüneyt Arkın ''Bu vicdansızlar kim?'' diyerek ağaç katliamına tepkisini gösterdi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına sessiz kalamadı. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından ''"Ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?" diyerek tepkisini gösterdi.
Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine tepki gösterenlerden biri de Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oldu. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından çektiği bir video ile tepkisini sert bir dille ortaya koydu.
Kaz Dağları'nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, "O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın, sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş.
Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?"