Cüneyt Arkın ''Bu vicdansızlar kim?'' diyerek ağaç katliamına tepkisini gösterdi

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine tepki gösterenlerden biri de Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oldu. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından çektiği bir video ile tepkisini sert bir dille ortaya koydu.