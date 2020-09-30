Cüneyt Arkın bombayı patlattı ATV Kuruluş Osman yapımcısına teşekkür etti
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda rol alacak olan Cüneyt Arkın, müjdeli haberi verdi.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman yeni sezon için bomba bir transfer yaptı ve Cüneyt Arkın'ı kadroya aldı. Kuruluş Osman dizisi sayesinde Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda Aksakallılar'ın reisini canlandıracak olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Cüneyt Arkın, ‘Yorulmuşuz sanırım. İlk gün. Kuruluş Osman set dönüşü’ yorumunu yaptı.
Paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplayan Cüneyt Arkın, takipçilerinden gelen ''Diziye ne kadar devam edeceksiniz?'' yorumuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini ve hemen dizinden ayrılmayacağını açıklayan Arkın, "Haftada bir gün setim var. Silivri'den Riva'ya geçmek zor oluyordu. Şimdi Etiler'deki eve geçtik. Yıllar sonra sete döndüğüm için mutluyum'' dedi.