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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

 Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Anıtkabir’de rekor
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