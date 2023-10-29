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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonlarının sepetlerine görevlilerce bayrak ve posterler asıldı.

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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.

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Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

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