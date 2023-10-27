Cumhuriyet'in 100 yılına da tanıklık eden 100 yaşını aşmış 10 kadın! Atatürk benim yanağımı sıktı
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlanırken, asırlık ömür yaşayan 10 kadın Anadolu Ajansı muhabirlerince fotoğraflandı. Asırlık Çınar'la Atatürk'ü ve onun ölümünü duyunca yaşadıkları duyguları anlattı.
Cumhuriyet 100. yaşını kutlarken, Anadolu Ajansı cumhuriyetle yaşıt 10 kadını bulup fotoğrafladı. Asırlık çınarlar hem cumhuriyeti hem de Atatürk'ü anlattı. AA ekibi, bu kapsamda, Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.
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- "Ölüm haberini aldığımda kayısı ağacına yaslanıp ağladım"
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen ve Ankara'da yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy, hayatı boyunca Atatürk'ü görmeyi çok istediğini ancak hiç yakından görme fırsatı bulamadığını belirterek, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım." diye konuştu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Fatma Göçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıp, "Atatürk iyiydi, Allah razı olsun." dedi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde 1922 yılında dünyaya gelen, 7 çocuk annesi Sultan Kaya ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini ifade ederek, "Atatürk'ü hatırlıyorum, bizi o kurtardı. Aklıma az geliyor, keşke sağlığında gidip görseydik. Bugünlere onun sayesinde ulaştık. İyi ki bu ülkeyi kurtardı." diye konuştu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde 107 yaşındaki, 6 çocuk, 35 torun sahibi Emine Yeşil, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediğini söyledi.