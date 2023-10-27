Cumhuriyet'in 100 yılına da tanıklık eden 100 yaşını aşmış 10 kadın! Atatürk benim yanağımı sıktı

Cumhuriyet 100. yaşını kutlarken, Anadolu Ajansı cumhuriyetle yaşıt 10 kadını bulup fotoğrafladı. Asırlık çınarlar hem cumhuriyeti hem de Atatürk'ü anlattı. AA ekibi, bu kapsamda, Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.

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- "Ölüm haberini aldığımda kayısı ağacına yaslanıp ağladım"

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen ve Ankara'da yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy, hayatı boyunca Atatürk'ü görmeyi çok istediğini ancak hiç yakından görme fırsatı bulamadığını belirterek, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım." diye konuştu.