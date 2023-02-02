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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile takip ettiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Akar beraberinde Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci gününe katılmak üzere Şehit Astsubay İlham Hamlı Tatbikat Alanı'na geldi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Tatbikat alanında 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve beraberindekiler 17 ülkenin katıldığı tatbikata ilişkin bilgi aldı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Akar ve davetlilere daha sonra karargah subayları tarafından harita önünde jenerik tatbikat senaryosuna ve sahadaki duruma ilişkin brifing verildi, birliklerin geceyi sıfırın altında 19 derecede tatbikat alanında geçirdiği kaydedildi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Brifingin ardından konuşan Akar, bölge, dünya barışı, istikrarına katkı sağlamak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

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