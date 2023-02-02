Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 17 ülke bölgede: Nefes kesen görüntüler!

Akar beraberinde Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci gününe katılmak üzere Şehit Astsubay İlham Hamlı Tatbikat Alanı'na geldi.