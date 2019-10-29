Cumhuriyet Bayramı konvoyu! 15 Temmuz Köprüsü'nde motosiklet şov
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yüzlerce motosikletli oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı. Konvoyun fotoğrafları görsel şölen oluşturdu.
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir araya gelen motosikletli grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden konvoy şeklinde geçerek Edirnekapı Şehitliği’ne geldi.
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Ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleriyle şehitliğe giriş yapan motosikletliler, anıtın önünde toplandı.
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İstiklal marşı okuyan grup, daha sonra şehitlerin tarafına dönerek asker selamı verdi.
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İşte motosiklet şovdan dikkat çeken kareler...
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