Cumhuriyet 98 yaşında! ‘Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacak’

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki bir ülkeyi bağımsızlık meşalesi altında topladı. Parçalanmış ve yokluk içindeki bir imparatorluktan, tüm dünyanın saygı duyduğu, çağının ilerisinde bir devlet kurdu. Tarihi yeniden yazdı. Onun en büyük devrimi ve eseri ise “Cumhuriyet” oldu. Cumhuriyet'e giden yol ise zorluklarla doluydu.