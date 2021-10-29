Cumhuriyet 98 yaşında! ‘Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacak’
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık zaferini milli egemenliğin teminatı Cumhuriyet ile taçlandırdı. 28 Ekim'de "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz" diyen Atatürk, 29 Ekim 1923’te, Meclis’te alkışlar arasında ‘Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacak’ dedi. İşte o cumhuriyet 98 yaşında...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki bir ülkeyi bağımsızlık meşalesi altında topladı. Parçalanmış ve yokluk içindeki bir imparatorluktan, tüm dünyanın saygı duyduğu, çağının ilerisinde bir devlet kurdu. Tarihi yeniden yazdı. Onun en büyük devrimi ve eseri ise “Cumhuriyet” oldu. Cumhuriyet'e giden yol ise zorluklarla doluydu.
Anadolu işgal altındaydı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım attı, kurtuluş ateşini yaktı. Zafer üstüne zafer kazandı. Bir yandan da Cumhuriyet'e giden yolun taşlarını döşedi. Atatürk, Milli Mücadele boyunca Cumhuriyet'in altyapısını hazırladı. Nutuk'taki ifadesiyle Milli Mücadele kazanılana kadar Cumhuriyet'i “vicdanında milli bir sır” olarak sakladı.
Cumhuriyet'in ilanı için ilk adım ise 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı oldu. Yeni bir anayasa hazırlandı. 1923'te ise sıra; Cumhuriyet'in ilan edilmesine gelmişti.
Tarih: 28 Ekim 1923…
Devlet, bir hükümet kriziyle karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal; İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fethi Okyar, Ruşen Eşref Ünaydın, Fuat Bulca, Kemalettin Sami ve Halit Karsıalan'ı Çankaya Köşkü'nde yemeğe davet etti. Atatürk, o geceyi şöyle anlattı: “Yemek sırasında ‘Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' dedim. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim.”