Cumhurbaşkanlığından asgari ücret açıklaması! İl il asgari ücret mi geliyor?

Asgari ücret Türkiye ekonomisinin en önemli verilerinden biri. Durum böyle olunca vatandaşlar da '2025'te asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Özel sektörden hizmet sektörüne, işverenlerden emeklilere herkesi ilgilendiren rakam için gün gün yeni açıklamalar gelmeye başladı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.