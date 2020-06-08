Cumhurbaşkanlığı Yeditepe Konserleri başlıyor! Sahne alacak isimler belli oldu

"Ajda Pekkan konseriyle başlıyor": 8 Haziran'da başlayacak ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanacak. İşte sanatçıların konser vereceği günler: