Cumhurbaşkanlığı Yeditepe Konserleri başlıyor! Sahne alacak isimler belli oldu
Cumhurbaşkanlığı, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme dönemine geçilirken konser etkinliklerine başladı. İlk konseri bugün Ajda Pekkan verecek.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor.
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"Ajda Pekkan konseriyle başlıyor": 8 Haziran'da başlayacak ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanacak. İşte sanatçıların konser vereceği günler:
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9 Haziran: Sibel Can
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10 Haziran: Demet Akalın
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