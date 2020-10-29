Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'nda başladı 4 gün sürecek
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın startını verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayan yarışa 650 sporcu katılırken mücadele 4 gün boyunca sürecek.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başladı. Yarış öncesinde, Dolmabahçe'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı.
Yarışlar Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yapılacak. Yarış 31 Ekim'de Adalar parkurunda “Mavi Vatan Kupası" etabı ve 1 Kasım'da Kalamış Koyu'nda “Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile sona erecek.
En iyi dereceye kupa ve unvan verilecek
Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu" unvanını ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanacak.
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleştirilecek.