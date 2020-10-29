Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'nda başladı 4 gün sürecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başladı. Yarış öncesinde, Dolmabahçe'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı.