Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabının birincisi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 122.6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabını Quick Step takımının sporcusu Fabio Jakobsen, 2 saat 50 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.
50 yıl önce Marmara, sonra da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun parkuru arasında yer alan Marmara Bölgesi’nin ünlü Kazdağları bu kez 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’una yeniden ev sahipliği yaptı. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Çanakkale-Edremit olan üçüncü etabı ile devam etti.
Çanakkale’den saat 11.30'da etaba başlayan bisikletçiler, Edremit ilçesine 132,5 kilometre pedal çevirirken, üçüncü etabı 2 saat 50 dakika 12 saniyelik derecesiyle Quick Step takımının sporcusu Fabio Jakobsen kazandı. Genel Ferdi Klasmanda birinciliğini koruyan Sam Bennett yarın koşulacak 194.3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabında Turkuaz Mayoyu giyecek.
Finish çizgisinin neredeyse başına kadar grup toplu geldi. Sam Bennett yine grubun içinde yer aldı. Ancak bu kez çizgiyi Quick Step Takımı’ndan Fabio Jakobsen geçerek etabı kazanmayı başardı.
Bora Hansgrohe Takımı’ndan Sam Bennett ikinci, Dimension Data Takımı’ndan Mark Cavendish üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.