Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabının birincisi de belli oldu

50 yıl önce Marmara, sonra da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun parkuru arasında yer alan Marmara Bölgesi’nin ünlü Kazdağları bu kez 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’una yeniden ev sahipliği yaptı. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Çanakkale-Edremit olan üçüncü etabı ile devam etti.