Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ - Eceabat olan ikinci etabını Bora - Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Tekirdağ - Eceabat olan ikinci etabı ile devam etti. Tekirdağ'dan saat 10.00'da etaba başlayan bisikletçiler, Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliğinde ikinci etabı tamamladı.
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Tekirdağ - Eceabat olan ikinci etabı ile devam etti. Tekirdağ'dan saat 10.00'da etaba başlayan bisikletçiler, Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliğinde ikinci etabı tamamladı.
Genel klasman liderliğini sürdüren 28 yaşındaki sporcu, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. Bennett, ayrıca etabın en iyi sprinterine verilen yeşil mayoyu da korudu. Sam Bennett'ın ardından takım arkadaşı Avusturyalı Felix Grossschartner ikinci ve Manzana Postobon (Kolombiya) ekibinden Kolombiyalı Jhonatan Restrepo ise üçüncü sırada yer aldı.
tap birincisi Sam Bennett'e madalyasını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi. Vatandaşlar ve öğrenciler bisikletçilerin geleceği alana gelerek büyük ilgi gösterdi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, federasyon yetkilileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.