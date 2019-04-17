Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı

Genel klasman liderliğini sürdüren 28 yaşındaki sporcu, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. Bennett, ayrıca etabın en iyi sprinterine verilen yeşil mayoyu da korudu. Sam Bennett'ın ardından takım arkadaşı Avusturyalı Felix Grossschartner ikinci ve Manzana Postobon (Kolombiya) ekibinden Kolombiyalı Jhonatan Restrepo ise üçüncü sırada yer aldı.